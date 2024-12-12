Бої за Покровськ стають запеклішими: росіяни змінили тактику

Російська армія намагається обійти Покровськ з флангів, але українські сили стримують ворога, знищуючи десятки російських військових щодня.

В районі Покровська на Донеччині тривають запеклі бої. Росіяни намагаються прорвати оборону українських сил, змінюючи тактику після невдалих штурмів.

Про це розповів керівник пресслужби 14-ї бригади Нацгвардії "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі телемарафону.

Окупанти цілодобово атакують українські позиції, незважаючи на величезні втрати живої сили та техніки.

За словами Коваля, російська армія намагається обійти Покровськ з флангів, але українські військові стримують ворога.

"Зокрема, протягом двох місяців вони штурмували нас лише в лоб і понесли великі втрати", – зазначає військовий.

Речник додав, що лише бійці їхньої бригади відбивають десятки штурмів щодня, знищуючи до 10 російських військових за кожну атаку.

"Їхні втрати величезні, але їх це не зупиняє. Щойно одна група заходить і ми її знищуємо, за нею одразу йде інша. Окупанти продовжують кидати живу силу на утилізацію", – додав Коваль.

До слова, російська армія провела дві спроби штурму на Краматорському напрямку, але через погодні умови та український опір не досягла успіху.

Наразі на Краматорському напрямку немає активних штурмових дій, хоча росіяни підтягують сили, намагаючись накопичуватися в будинках і підвалах для подальших атак.

Нагадаємо, Росія докладає значних зусиль, щоб повністю захопити український Донбас, і однією з основних перешкод на цьому шляху для неї є місто Покровськ.

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