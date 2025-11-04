Бої за Покровськ: ситуація на фронті та прогнози експертів

Покровськ / © Associated Press

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті, де зосереджено до 30% усіх бойових дій.

Попри запеклі бої, які відбуваються у Покровську, Збройні сили України проводять активні оборонні та спеціальні операції, щоб стабілізувати фронт і зберегти контроль над ключовими логістичними шляхами.

Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку станом на 4 листопада — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зеленський розповів про найскладніший напрямок на фронті

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада повідомив, що найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Покровському напрямку, де зосереджено до 30% усіх бойових дій на лінії зіткнення.

За його словами, ворог не мав успіху на цій ділянці протягом останніх днів попри надзвичайно високу інтенсивність боїв.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Приблизно 30 відсотків від усіх бойових дій відбуваються у Покровську. Тобто ви розумієте, як нашим непросто», — підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що битва за Покровськ набирає обертів.

За словами експертів, ворог намагається закріпитися у місті та сусідніх населених пунктах — Родинському та Мирнограді.

Десант у Покровську

Як повідомлялося раніше, 31 жовтня українські сили провели успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська. За участі вертольотів, включаючи UH-60 Black Hawk, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України) увійшли в стратегічно важливі для логістики райони, які раніше вважалися окупованими російськими військами.

У вівторок, 4 листопада, розвідники повідомили, що у місті працюють сили «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Зокрема, проводиться операція у критично важливому для логістики районі.

Спецпризначенці зайняли ключові рубежі, пробили наземний коридор для підкріплення та ведуть важкі бої, щоб не допустити розширення ворожого вогневого контролю над логістичними шляхами.

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, ГУРівці працюють над створенням «горловини», щоб не допустити оточення українських військ, передає «24 Канал».

Жмайло зазначив, що російські окупанти контролюють південь та південний захід міста, тоді як українські сили міцно тримають його східну частину.

Просування росіян на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 3 листопада повідомляв, що ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ.

«Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», — зазначав Сирський.

Тим часом американські аналітики Інституту вивчення війни наголошували, що російські війська намагаються глибше проникнути в Покровськ, зосереджуючи там особовий склад і створюючи спостережні пости. Наступ ведуть з північного сходу, з району Новопавлівки.

У відповідь українські сили ведуть оборону та контратаки. Зафіксовано їхнє просування в районі Родинського, а також успішні дії зі зміцнення логістики та блокування спроб росіян перерізати важливу автомагістраль Покровськ-Мирноград.

Своєю чергою старший офіцер комунікації 59 окремої штурмової бригади «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка Тарас Мишак зазначив, що окупантам вдається просочуватися вглиб завдяки дронам-камікадзе та керованим авіабомбам.

Окрім того, росіяни просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись непомітно підходити до українських позицій.

У місті тривають запеклі бої

Речник 7-го корпусу ДШВ Сергій Окішев повідомив, що у Покровську на Донеччині тривають запеклі міські бої, переважно на північно-східних околицях, передає «Укрінформ».

За його словами, ворог, застосовуючи артилерію, дрони та КАБи, намагається закріпитися, але українські ударно-пошукові групи його активно ліквідовують.

Попри складну логістику, силам оборони вдалося частково відтіснити противника, створивши коридор для постачання, та розімкнути кільце, щоб перебрати контроль над логістикою ворога.

Наслідки російських обстрілів у Покровську / © Associated Press

«Ми трохи відкинули ворога, що дозволило створити коридор для завезення поповнення. Основна мета зараз — ще більше посунути противника на північно-східних околицях і розімкнути кільце, аби він втратив контроль над нашою логістикою. Тоді ми почнемо контролювати вже їхню», — зауважив речник ДШВ.

Водночас про критичну ситуацію у Покровську повідомила спецкор ТСН Юлія Кирієнко. За її словами, північна частина міста під загрозою контролю росіян, а українські військові заблоковані на околицях.

За даними кореспондентки, росіяни використовують снайперів на висотах для унеможливлення просування штурмовиків.

«Вийти вдалось не всім нашим. Це вже дорогою на Мирноград. Саме місто Покровськ в оточенні. Без перебільшення. Росіяни просуваються. На висотках виставляють снайперів аби унеможливити просування наших штурмовиків», — повідомила кореспондентка.

Зруйнований Покровськ / © Getty Images

Водночас поза Покровськом, у кількох кілометрах, залишаються позиції піхоти в окопах. Проте ці війська наразі обмежені у можливості відступу або підтримки.

Кореспондентка також наголосила, що основні бої йдуть біля залізничного полотна.

«Ми втрачаємо місто, треба це визнати. Але ще ми втрачаємо людей на околицях, яким нема як вийти. Бо всі рішення було прийняті запізно», — зазначила Кирієнко.

Водночас у DeepState надвечір 4 листопада повідомили, що ворог продовжує своє накопичення в місті, де здійснюється його постійна фіксація та ураження «буквально по всьому населеному пункті».

Мапа DeepState 4 листопада / © Deepstatemap

«Одночасно з цим, йде поступове його поглинання, де кацапи вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають осінтери, у місті тривають як спроби зачистки, так і проста ліквідація ворога всіма наявними силами, де ключову роль відіграють пілоти дронів. Однак наразі ситуація залишається критичною.

Сценарії на найближчі дні

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що залучення десанту ГУР до оборони Покровська має на меті не масштабний контрнаступ, а купірування просування ворога і створення умов для безпечного відводу підрозділів із «дна кишені».

Ступак наголосив, що спецпідрозділи використовуються для точкових ударів та затримки ворога, оскільки їхній чисельний ресурс обмежений. Вони виграють час (кілька днів/тиждень) для евакуації, перегрупування та збереження живої сили й техніки від «котла».

За словами експерта, успіх операції залежить від збереження боєздатності та швидкого, скоординованого відводу сил на укріплені позиції.

Також він спрогнозував можливі сценарії розвитку подій найближчим часом:

Оптимістичний: тактичні дії ГУР і десанту вдаються, українські підрозділи без великих втрат відходять на укріплені позиції; фронт стабілізується.

Базовий: операція дає кілька днів переваги, але противник продовжує тиск — ситуація лишається напруженою.

Песимістичний: чисельна перевага ворога призведе до поступового тиску й часткових відходів, якщо не буде додаткового живого ресурсу та логістичної підтримки.

Водночас військовий оглядач Кирил Данильченко зазначає, що успіх оборони Покровська залежить від логістики, роботи спецпідрозділів та контролю над дронами.

Данильченко вважає, що для перелому ситуації Україні потрібні засоби ППО, боєприпаси для придушення БПЛА та швидкі рішення на місцях щодо організації периметра.

Що буде з Україною в разі втрати Покровська

Захоплення Покровська та Костянтинівки Росія розглядає як одну з найважливіших оперативних перемог з часів Авдіївки, оскільки це створить плацдарм для просування на Краматорськ і Слов’янськ, пише видання The Independent.

Росіяни застосовують поступову тактику оточення: дрібні піхотні групи та постійний тиск на логістику ЗСУ. Мета — поступове оточення, перерізання ліній постачання і створення умов для більших підкріплень

Стела на в'їзді у Покровськ / © Getty Images

Іноземні аналітики, зокрема Роб Лі, вважають, що захоплення Покровська до 2025 року значно посилить оперативні можливості РФ.

Окрім того, Росія отримає вигідні спостережні та вогневі позиції для просування на Краматорськ і Слов’янськ, а оборона регіону вимагатиме перерозподілу сил, що може послабити інші ділянки фронту.

Водночас у разі падіння Покровська лінії постачання ЗСУ у регіоні ускладняться, підвищиться потреба в резервних маршрутах та швидкому підсиленні.

Проте деякі західні експерти попереджають: навіть успішна операція РФ не гарантує швидкої окупації всієї Донеччини через складність подальших операцій.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.