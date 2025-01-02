Бої за Покровськ: військовий розповів, що відбувається у місті та чому ворог гальмує наступ

Російські війська намагаються обійти місто Покровськ Донецької області, щоб розірвати логістичні ланцюги і таким чином взяти місто в оперативне оточення.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону "Єдині новини".

"Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський теж залишаються дуже гарячими. Міських боїв у місті немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, села, проникати тими чи іншими групами, накопичувати й бити надалі так, щоб обійти місто", — сказав він.

"На бої в Покровську ворог зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки", — додав він.

Зазначимо, за минулу добу, за даними Генштабу, на Покровському напрямку відбулася найбільша кількість бойових зіткнень – російські війська штурмували позиції ЗСУ 38 разів.

Що відомо про наступ на Покровськ

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок "битви за Покровськ" ще у вересні, цього не відбулося.

Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська і його міста-супутника Мирнограда на рубежі сіл Лисівка-Сухий Яр-Промінь-Миролюбівка, тобто на відстані 8-10 км.

Західні ЗМІ пишуть, що ЗСУ готуються зустрічати росіян. Більше про це читайте у новині.

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