Бої за Покровськ: військовий розповів, що відбувається біля міста

Окупанти не припиняють штурмові дії.

Олена Капнік
Покровськ.

Покровськ. / © Associated Press

Війська агресорки Росії не зупиняють спроб захопити Покровськ і Мирноград у Донецькій області. Вже півтора місяця загарбники щодня проводять активні штурмові дії.

Про це розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко в ефірі “КИЇВ24”.

З його слів, російські окупанти намагаються захопити територію, знаходити нові шляхи для обходу Покровська. Водночас українські оборонці намагаються якомога більше сконцентрувати сили, щоб не дати загарбникам проникати до Покровська і Мирнограда.

"Сили оборони на даному етапі тримають оборону, плани ворога зрозумілі", - наголосив військовий.

 Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович повідомив, що Росія готує блокування Покровська. З його слів, найближчими днями в районі Покровсько-Мирноградського району слід очікувати намагання російських загарбників «оточити й замкнути логістику та змусити нас звідти відійти».

