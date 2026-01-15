- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Бої за Покровськ: військовий розповів, що відбувається біля міста
Окупанти не припиняють штурмові дії.
Війська агресорки Росії не зупиняють спроб захопити Покровськ і Мирноград у Донецькій області. Вже півтора місяця загарбники щодня проводять активні штурмові дії.
Про це розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко в ефірі “КИЇВ24”.
З його слів, російські окупанти намагаються захопити територію, знаходити нові шляхи для обходу Покровська. Водночас українські оборонці намагаються якомога більше сконцентрувати сили, щоб не дати загарбникам проникати до Покровська і Мирнограда.
"Сили оборони на даному етапі тримають оборону, плани ворога зрозумілі", - наголосив військовий.
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович повідомив, що Росія готує блокування Покровська. З його слів, найближчими днями в районі Покровсько-Мирноградського району слід очікувати намагання російських загарбників «оточити й замкнути логістику та змусити нас звідти відійти».