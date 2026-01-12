Бої за Покровськ: ворог рветься на північ, але отримує відсіч ДШВ

Покровськ / © Associated Press

Реклама

Російська армія активізувавла спроби просочитися з допомогою штурмових груп до північної частини Покровська, що вище залізниці. Похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.

Про це повідомили в 7 Корпусі Десантно-штурмових військ.

Українські захисники не дають ворогу просочитися на північ Покровська. Зокрема, нещодавно 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу штурмовиї військ ДШВ успішно відбила штурм понад 20 окупантів і повністю ліквідувала ворожу штурмову групу.

Реклама

Противник також намагається активізуватися в районі промислової зони на північно-західній околиці міста. Його намір — зосередити сили для подальшого просування у напрямку Гришиного.

Утім, Сили оборони діють на випередження: завдають ударів за допомогою безпілотників та артилерії, не дозволяючи ворогу накопичувати ресурси чи розгортати наступальні операції.

Поточне похолодання ускладнює бойові дії для обох сторін. Водночас українські підрозділи забезпечені всім необхідним для збереження боєздатності в умовах низьких температур. Зокрема, налагоджено постачання теплого одягу та індивідуальних засобів обігріву для військовослужбовців.

Логістика у зоні бойових дій залишається непростою. Для доставки необхідних вантажів активно застосовують важкі дрони та наземні роботизовані платформи.

Реклама

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, 8 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається епіцентром найзапекліших боїв: щодня там фіксується близько 50 бойових зіткнень. Головком підтвердив, що північна частина Покровська залишається під повним контролем України, а в Мирнограді ворога вдається ефективно зупиняти. Особлива увага приділяється безперебійній логістиці та маршрутам постачання боєприпасів, що є критичним фактором стійкості оборони.

Зауважимо, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій 11 січня, зафіксувавши просування російських військ у кількох критичних точках. На Харківщині ворог просунувся безпосередньо у міській забудові Вовчанська та поблизу селища Вільча. На Покровському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою: окупанти мають успіх у самому місті та просунулися в районах населених пунктів Шахове та Нове Шахове.