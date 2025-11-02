Битва за Покровськ набирає обертів: в ISW повідомили, як змінилася ситуація

Бої за Покровськ тривають / © Getty Images

Російські війська активізували наступ під Покровськом, однак українські сили здійснюють контратаки, зокрема успішну повітряно-штурмову операцію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні відео підтверджують просування російських сил у центральній і південно-східній частинах Покровська. За оцінками українських військових, ворог діє приблизно на 60% території міста та намагається закріпитися в сусідніх населених пунктах — Родинському та Мирнограді. Однак українські сили продовжують утримувати ключові позиції, зокрема в центральній частині Родинського.

Представники ЗСУ повідомляють, що ситуація на фронті залишається складною, але російські війська поки не змогли повністю перерізати українські лінії постачання.

Російські війська частково перекинули сили з Костянтинівського напрямку після невдалого штурму 27 жовтня, щоб посилити наступ поблизу Покровська.

Як повідомлялося, 31 жовтня українські сили здійснили ризиковану, але успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська. За даними 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України, у ній брали участь кілька вертольотів, включно з UH-60 Black Hawk. Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) увійшли до районів, які раніше вважалися захопленими російськими військами. Ці зони мають стратегічне значення для української логістики на Покровському напрямку.

Нагадаємо, російські війська продовжують активно наступати на Покровськ і поставили собі за мету оточити Покровську агломерацію.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що якщо Україна не змогла цьому протистояти, потрібно брати відповідальність та ухвалювати непопулярні рішення щодо відведення з цієї ділянки особового складу Збройних сил України.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.