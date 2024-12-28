Бої за Покровськ: ЗСУ готують "теплу" зустріч росіянам - Forbes

Оборону Покровська у Донецькій області може посилити нова українська механізована бригада, озброєна танками Leopard 2.

Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що це місто, важливий транспортний вузол Донецької області на сході України, до лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, мало населення близько 60 тисяч осіб. Наразі там залишилося дуже мало цивільних. Переважно у місті перебувають військові української армії.

"У місті панує неприємна тиша. Затишшя перед бурею", - каже боєць-доброволець Денис Христов.

Місту наразі загрожує 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії. Це один із ключових елементів потужних сухопутних сил РФ, які включають десятки бригад і полків у складі двох польових армій, загальною чисельністю до 70 тисяч військових. Ці сили просуваються у напрямку до Покровська, прагнучи захопити місто.

"Українські війська, ймовірно, спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад і батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап - короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як розпочнуться основні бої за транспортний вузол", - пишуть журналісти.

До цього моменту 155-та механізована бригада має бути повністю розгорнута в Покровську, маючи у своєму розпорядженні німецькі танки, французькі гаубиці та 2 тисячі нових солдатів.

"Питання, чи вистачить цих сил для утримання міста, є одним із ключових у цій фазі війни, яка вже забрала життя та скалічила понад мільйон людей, більшість із яких — росіяни", - пише видання.

Нагадаємо, ЗС РФ швидкими темпами просуваються до Покровська з метою захопити стратегічно важливі залізничні та автомобільні транспортні вузли. Окупантів уже відділяє від міста менш ніж п'ять кілометрів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський після відвідування Покровського напрямку заявив, що на напрямку точаться жорстокі бої, і українським військовим "доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів".

Наразі невідомо, якими саме будуть ці "нестандартні рішення", проте очільник неурядової дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан нагадав, що раніше українське командування неодноразово здійснювало раптові наступи, як-от у Харківський області 2022 року та на Курському напрямку влітку цього року.

Аналітики зазначають, що ворог намагається захопити якомога більше території перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа наступного місяця, щоб мати вигідні позиції під час ймовірних переговорів.

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