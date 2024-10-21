Бої за Покровську агломерацію: військовий експерт розповів, куди б'ють окупанти

За словами Дмитра Снєгирьова, росіяни прагнуть взяти під контроль українську логістику на Покровському напрямку.

Покровський напрямок на фронті – це не лише саме місто Покровськ Донецької області, але й сусідні Селидове та Мирноград – так звана Покровська агломерація. Покровськ – великий промисловий центр, його промислова зона дозволяє українським військам вести активну оборону. Тому російська армія має намір атакувати по флангах, що вже й робить. Основні удари зосереджені в районі Селидового та Мирнограда.

Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

“Основні зусилля окупанта на даний момент – це спроби флангового охоплення безпосередньо самого Селидового. На жаль, є тактичні успіхи в окупантів на цьому напрямку. Це просування у районі населеного пункту Вишневе, це фактично передмістя Селидового. Окрім цього, повідомляється про те, що бої вже ведуться безпосередньо у міській забудові, але до лінії багатоповерхівок окупанти ще не дійшли. Окрім цього, відзначено просування окупантів із боку залізничної лінії у напрямку від Цукуриного. Аналогічна ситуація – рух окупантів із населеного пункту Новогродівка”, – коментує він.

За словами Снєгирьова, росіяни прагнуть взяти під контроль українську логістику на цій ділянці фронту.

“Основна мета окупантів на цьому напрямку – взяти під безпосередній контроль основні локації Сил оборони України. Йдеться про траси “Селидове – Покровськ” та “Покровськ – Карлівка – Донецьк” – основні локації Сил оборони України, якими здійснюється ротація особового складу, вивезення поранених та підвіз боєкомплекту. В умовах осінньої негоди питання контролю над локаціями – це ключове питання подальшого характеру бойових дій у цьому районі”, – пояснив гість ефіру.

Також експерт наголосив на посиленні тиску з боку російських окупаційних військ у районі Курахового.

“Наразі надходять повідомлення про найважчі бої в районі Максимільянівки. Відстань до Курахового – близько 3,5 км. Тобто знову-таки використовують тактику флангового охоплення Сил оборони України і на цій ділянці фронту”, – каже аналітик.

Крім того, Снєгирьов відзначає зміну тактики та стратегії наступальних дій росіян на Курахівському напрямку.

“Якщо раніше йшлося про атаки виключно піхотними підрозділами без підтримки бронетехніки, то на даний момент зафіксовані атаки окупантів за підтримки понад 30 одиниць бронетехніки. За повідомленнями безпосередньо з місця подій, українським захисникам вдалося знищити близько 12 одиниць важкої бронетехніки, і близько 10 одиниць отримали суттєві пошкодження. На даний момент просування окупантів і на Покровському напрямку, йдеться безпосередньо про Покровський напрямок, і на Курахівському тимчасово зупинене”, – констатував гість ефіру.

За його оцінкою, це безпосередньо пов’язано із діями Збройних сил України в Курській області.

“Успішні дії Сил оборони України на Покровському напрямку залежать від ситуації в Курській області. Саме завдяки проведенню Курської операції з Покровського напрямку було перекинуто у Курську область найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Йдеться про 810-ту бригаду морської піхоти. Аналогічна ситуація – з Курахівського напрямку було перекинуто підрозділи повітряно-десантних дивізій російських окупаційних військ”, – сказав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати окупантів на полі бою. Загальні бойові втрати росіян на 21 жовтня перевищили 680 тисяч осіб.

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