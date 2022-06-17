Бої за повний контроль над Сєвєродонецьком та відбите село на Харківщині: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Бої за повний контроль над Сєвєродонецьком та відбите село на Харківщині: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Російські війська 17 червня проводять на території України подекуди наступальні дії, а подекуди змушені відходити, зазнаючи втрат. Також окупанти не припиняють обстрілювати мирні населені пункти.

Водночас українські війська змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, ситуація На Волинському та Поліському напрямках не змінилася. Інженерні підрозділи білоруської армії проводять заходи з бойової підготовки.

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Ворожа авіація завдала ударів по двох населених пунктах області.

На Слобожанському напрямку окупанти дистанційно мінують місцевість та проводять повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Харківському напрямку загарбники намагаються не допустити виходу українських військ до державного кордону та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Задля виявлення слабких місць в обороні українських військ у районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток російська армія задіяла диверсійно-розвідувальні групи. Проте захисники України їх виявили і завдали втрат. Окупанти відійшли.

Неподалік Кочубіївки вороги намагалися вести розвідку боєм, проте українські бійці не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

На Слов’янському напрямку основні зусилля окупанти зосередили на продовженні наступу у напрямку самого Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля загарбники намагалися вести розвідку боєм, проте успіху не зазнали та відступили.

Російська армія проводила систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

Українські захисники змусили загарбників залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції українських підрозділів із артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська продовжують гатити зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вони також завдали авіаударів по позиціях наших українських підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

У районах Сиротиного та Метьолкіного українські війська успішно відбили ворожий штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Окрім того, загарбники знову безуспішно вели штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Ворожі сили зазнали там втрат і відійшли.

Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти спробували штурмувати неподалік Ниркового. Проте українські бійці вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога не було. Проте російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Також завдали авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

На Південнобузькому напрямку задля виявлення змін у положенні українських військ та корегування вогню артилерії, загарбники вели повітряну розвідку за допомогою безпілотника.

Щоб стримувати українські сили, окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів у районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.

Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію РФ майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму. Загарбники не розуміють і бояться тотального спротиву українців.

Нагадаємо, станом на 17 чернвня в Україні від російських окупантів звільнено 1023 населені пункти.

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