Бої за Соледар: полковник в запасі розповів про ситуацію в місті та чи відступлять ЗСУ

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіянам не вдасться оточити та захопити містечко Соледар у Донецькій області.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Заяви про те, що українське угруповання у Соледарі в оточенні, на думку експерта - це частина психологічних операцій росіян. Світан заявив, що за місто тривають жорстокі бої.

"Росіяни в Соледарі зупинені, ведуться бої. Лінії фронту, як такої – всередині міста не існує. Тому визначити щось неможливо, поки не закінчаться бої. ЗСУ Соледар лишати не збираються, адже "за спиною" міста гарний укріпрайон – річка Бахмутка", - заявив експерт.

На думку Світана, окупанти вперлися в соляні шахти та не можуть далі просунутися. Наступні кілька днів будуть вирішальними у битві за це містечко.

"Але все залежатиме від рішення українського командування – утримувати окупантів в Соледарі, відкинути їх з міста чи втримувати рубіж річки і залізничної дороги в Соледарі", – переконаний полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація в Соледарі

Зараз ситуація в Соледарі Донецької області є вкрай складною. Це місто постійно штурмують найманці ПВК "Вагнер", які вже кілька днів поспіль заявляють, що їм вдалося захопити місто.

Проте український президент Володимир Зеленський спростував інформацію, що нібито росіяни "захопили" Соледар Донецької області. Він вважає, що поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

Росія попри все намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючи взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

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