Бої за Соледар: що відомо про оборону міста і наступ окупантів (фото, відео і карта)

В Донецькій області 12 січня тривають запеклі бої за місто Соледар, армія Росії і найманці ПВК "Вагнер" йдуть на штурм фактично по трупах своїх бійців, але ЗСУ утримують позиції. Окупанти поквапились оголосити про взяття міста, проте українська сторона спростувала цю інформацію.

ТСН.ua розбирався, що зараз відбувається в Соледарі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 12 січня заявила, що у районі Соледара ворог безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат.

Маляр зазначила, що підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових, а росіяни "рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни намагаються захопити Соледарі, щоб просунутися углиб Донецької області. За його словами, там ведуть бій найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера". РФ намагається всіма силами захопити Соледар, щоб отримати хоч якусь перемогу "на землі" після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

Фото/мапа: Американський Інститут вивчення війни

Військовий експерт Олег Жданов 11 січня розповів, що половину Соледара контролюють українські військові, жодного оточення там наразі немає.

"Просування ворога на півночі і півдні від Соледара на сьогоднішній день зупинено, вони продовжують атакувати, але не мають там успіху. І зараз точаться бої в центрі міста. Під нашим контролем десь половина, половина - під контролем російський військ, російських найманців", - сказав він.

Окупанти "взяли" Соледар лише на словах

Російські окупанти вже встигли відзвітувати про взяття Соледара. Зокрема, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 10 січня заявив про захоплення населеного пункту його найманцями. Проте речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков 11 січня спростував цю інформацію, заявивши, що російські війська блокували Соледар з двох боків і вели бої у самому місті.

Президент України Володимир Зеленський 11 січня спростував інформацію, що росіяни нібито взяли Соледар під свій контроль.

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії", - заявив Зеленський і додав, що бої тривають.

У Міністерстві оборони США не можуть підтвердити, що Соледар - під контролем російських військ. Як заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні 12 січня, Соледар перебуває під контролем Збройних Сил України, а у самому місті тривають динамічні бої.

Своєю чергою, один з військових, який обороняє Соледар, розповів, що ситуація в місті "дуже складна" і що "наступні 24 години будуть критичними".

Як ЗСУ боронять місто

Українські військові регулярно публікують кадри з головної "гарячої точки" на фронті.

В Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео, як понад 100 російських військових "вирушили до пекла" в районі Соледара.

Аеророзвідники групи "Птахи Мадяра" показали відео знищення однієї з російських штурмових груп, що заходила у Соледар.

Боєць ЗСУ "Мадяр" розповів, що ситуація в Соледарі вкрай складна з точки зору щільності вогню і боїв.

"Незрозуміло, як почуваються місцеві жителі, які залишаються по нинішній момент у місті. Але – ніякої істерики, ніяких оточень, ніяких ультиматумів про капітуляцію чи здавання в полон і ніякої суєти в діях ЗСУ. Все послідовно, кожен займається своєю справою і тримаємо ситуацію під контролем", – заявив "Мадяр".

В мережі з'явилися супутникові знімки Соледара, що зазнав серйозних руйнувань внаслідок російських атак.

Соледар 1 серпня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Соледар 10 січня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Чого прагнуть окупанти

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що окупанти прагнуть взяти під контроль дві траси на Бахмутському напрямку і створити передумови для оточення Бахмута.

"Якщо вони не будуть контролювати ці дві логістичні артерії, ніякої загрози Бахмуту бути не може... Але поки що окупанти, знаходячись в агломерації Бахмутське-Соледар, не мають контролю над містом і виходу до цих трас", - повідомив він.

Військовий експерт Олег Жданов вважає атаку на Соледар наслідком політичної боротьби в Кремлі між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ.

"Це не стільки війна, а політика. Йде конкурентна боротьба за місце біля Путіна. Чому Соледар? Вони вирішили, що там найслабкіше місце в нашій обороні. Тому вони припинили активні атаки на Бахмут. Вони зрозуміли, що там вони не пройдуть. Тому вони вирішили штурмувати Соледар", - пояснив Жданов.

За словами експерта, Пригожин хоче зробити на цьому свою політичну кар'єру і довести, що найманці воюють краще, ніж регулярна російська армія.

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