Бої за Суджу та відхід ЗСУ: що відомо про ситуацію на Курщині

На Курщині тривають активні бойові дії. ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання та нищити ворога.

Ситуація в регіоні залишається напруженою.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про події у Курській області та на Сумщині 13 березня.

Наступ на Суджу

Наступ у Курській області почався в ніч на 7 березня, коли російські війська активізували атаки, зосередивши зусилля на вогневому контролі дороги Суми-Юнаківка-Суджа. В ОТУ "Курськ" підтвердили масштабні штурмові дії з боку Коренєва на Суджу, а також у районах Новоіванівки, Малої Локні та на південь від Суджі.

У середу, 12 березня ЗМІ поширювали інформацію про те, що російські війська увійшли в Суджу Курської області, де тривають бої. Це сталося після того, як вони встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа – ключовим шляхом до міста з Сумщини.

Також, просування в східній частині міста з боку селища Мирний підтверджувала мапа Deep State станом на 11 березня.

Окрім того, низка пропагандистських каналів поширюють відео, на якому військові нібито перебувають у центрі міста. Кадри справді схожі на "Совєтську площу", проте дата зйомки залишається невідомою.

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Надвечір, 12 березня у Deep State повідомили, що Сили оборони України попри спроби ворога витіснити їх з Суджі у Курській області досі утримують місто. Активні бої точаться на околицях міста.

Інформацію щодо повного виходу ЗСУ із Суджі спростував президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські воїни продовжують виконувати свої бойові завдання попри спроби росіян чинити максимальний тиск. Водночас військове командування України робить усе можливе для збереження життів наших воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

Разом з тим, видання Forbes інформувало, що українські війська, ймовірно, покидають Курську область на тлі наступу російських сил.

Росіяни знищили місто

Вже 12 березня Інститут вивчення війни (ISW) спираючись на геолокаційні кадри, повідомив, що армія РФ захопила Суджу і просунулася до південного району села Заолешенське (на північний захід від Суджі).

А пов'язане з ГУР Міноборони України джерело повідомило, що українські війська почали відхід з Суджі.

За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" у населеному пункті.

Про повний вивід Сил оборони з Суджі не йдеться, повідомив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, російські війська увійшли до частини міста та контролюють її, але бої тривають.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко згодом повідомив, що росіяни майже повністю знищили Суджу. У місті складно знайти вцілілі будівлі.

"Російська армія практично повністю знищила місто Суджа авіаударами, місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало", - написав Коваленко.

Курська операція згортається?

Голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" та член Атлантичної ради Юрій Романюк в ефірі Київ24 розповів, що вихід ЗСУ з Курсбкої області відбувається через тиск США на Україну.

Він переконаний, що такий крок ЗСУ став "предметом домовленості у трикутнику Київ-Вашингтон-Москва… І під час перемовин в Джидді це все вже здійснювалось".

За його словами, саме Путін вимагав від України звільнити Курську область, аби він диктатор сів за стіл перемовин.

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Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що "Курська операція" мала вагоме значення і була вдалою.

Зокрема, на території регіону ЗСУ ліквідували найбоєздатніші підрозділи російської армії.

Йдеться про бригади морської піхоти, дивізії повітряно-десантних військ, дивізії спецпризначення ГРУ, Генштабу і дивізію спецпризначення Росгвардії. Загалом російське угруповання сягало до 65 тис. бійців.

Як уточнив експерт, спираючись на дані ГУР МО, ЗСУ ліквідувало приблизно 48 тисяч окупантів.

Окрім того, експерт розповів про економічний ефект Курської операції. За його словами, на будівництво оборонних ліній у Брянській та Бєлгородській областях у РФ пішло близько 400 мільйонів доларів, а також до п'яти мільярдів рублів на підтримку 120 тисяч переселенців.

Як підкреслив експерт, Україна змінила саму парадигму так званої "спеціальної воєнної операції", перенісши війну безпосередньо на територію країни-окупанта.

Військові КНДР можуть зайти на Сумщину

Відтіснивши ЗСУ з Суджі армія РФ наблизилася до українського кордону в районі Сумщини.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський припускає, що військові з Північної Кореї, які зараз разом з росіянами тиснуть на ЗСУ у Курській області, зокрема на правому фланзі, можуть зайти у Сумську область.

Він попередив, що дії росіян передбачити важко.

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"Наприклад, ще у вересні генерал Буданов казав, що відповідно до того рівня втрат, росіяни мали б зупинитися при своєму просуванні на Донбасі. "Але ж вони з цим не рахуються", – сказав Грабський.

Аналітик не виключає, що північнокорейські війська, які воюють у складі російської армії на Курщині, можуть зайти на територію Сумської області.

За його словами, просування окупантів в районі Новенького (Сумська область) виглядає так, як виконання бойового завдання щодо просування в район основної логістичної магістралі з метою її перерізання.

Експерт з питань національної безпеки Іван Варченко 13 березня зазначив, що ЗСУ продовжують бойову роботу в Курській області РФ. Він попередив, що російська армія намагається витіснити українські сили з займаних позицій і захопити певну територію Курщини.

"Є інформація про те, що ворогові вдалося захопити якусь частину території. Але потрібно розуміти, що зараз це захоплення території відбувається з великими боями. В будь-якому разі Курська операція вже має як історичне значення, так і значення для будь-яких переговорних процесів", – наголосив Варченко.

Він також додав, що ситуація на полі бою в Курській області може в будь-який момент змінитися, адже тривають бойові дії та бойові маневри. Крім того, на полі бою динаміка змінюється.

На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію

Сумська обласна військова адміністрація 13 березня заявила про обов'язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад, а саме 543 людей.

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Із посиланням на оперативні дані військових, Сумська ОДА повідомила, що ситуація на кордоні станом на 13 березня є напруженою, але контрольованою. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області.

Водночас очільник ОДА Володимир Артюх підкреслив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів. Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, лише провівши евакуацію жителів прикордоння.

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