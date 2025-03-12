Бої за Суджу: у Deep State повідомили, чи вийшли ЗСУ з міста

Сили оборони України попри спроби ворога витіснити їх з Суджі у Курській області досі утримують місто. Активні бої точаться на околицях Суджі.

Про це пише Deep State.

Росіяни зараз кинули в бій всі ресурси, які збирали тривалий час, та активно тиснуть на українські позиції в Суджі зі сходу та півночі.

"Мережею, зокрема, в Telegram-каналах ширяться повідомлення про повний вихід [українських сил – ред.] з міста Суджа, що не відповідає дійсності. Людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, попри публікації від росіян про центр Суджі", – йдеться у повідомленні Deep State.

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Також зазначається, що ситуація в місті залишається важкою. Але Сили Оборони роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога.

Нагадаємо, за словами Зеленського, українські війська у Курській області продовжують виконувати свої бойові завдання, попри спроби росіян чинити максимальний тиск. Водночас військове командування України робить усе можливе для збереження життів наших воїнів. Президент закликав реагувати лише на реальні загрози, а не на інформаційні маніпуляції.

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