Бої за Сєвєродонецьк та "розконсервація" білоруської техніки: головне зі зведення Генштабу

Бої за Сєвєродонецьк та "розконсервація" білоруської техніки: головне зі зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 31 травня.

Білоруська загроза

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Проте режим Лукашенка знімає з баз зберігання танки та бойові машини піхоти.

"Не виключається їх подальша передача до збройних сил РФ з метою поповнення поточних втрат", - припустили у Генштабі.

Обстріли Сумщини

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки росіяни утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей свої підрозділи.

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах українських військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

Бої за Донбас

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Загарбники готуються до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження українських військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках окупанти продовжують обстріли з метою сковування дій українських військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

Південь

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ.

Росіяни здійснюють контрбатарейну боротьбу. Вони завдали авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

Море

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат “Адмірал Макаров”, що має на борту до 8 крилатих ракет типу “Калібр”.

Раніше повідомлялося, що половина Сєвєродонецька зайнята окупантами.

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