Бої за Сєвєродонецьк тривають: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

Бої за Сєвєродонецьк тривають: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти у Східній операційній зоні з усього озброєння, яке мають.

Щодо ситуації зі Сєвєродонецьком, за місто тривають бойові дії. Російські військові намагаються взяти населений пункт під повний контроль, але не мають успіху.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 червня.

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"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєверодонецькому напрямку російські військові обстрілювали із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

Нагадаємо, на повне розмінування українських територій знадобиться до 10 років. Наразі замінованими залишаються близько 300 тисяч квадратних кілометрів українських земель.

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