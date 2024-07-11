Бої за Торецьк на Донеччині: яка ситуація в місті та хто контролює його

Українські Збройні сили наразі ведуть бої на околицях Торецька Донецької області. В самому місті російських окупантів немає.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає", - розповів він.

Війська РФ активно застосовують по Торецьку авіацію. Зокрема, атакують КАБами та некерованими авіаракетами. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту та, зокрема біля міста, росіяни здійснили понад 200 обстрілів з різних видів озброєння.

"Минулої доби там відбулися 24 ворожі атаки - це Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка", - розповів представник ОСУВ "Хортиця".

Армія країни-агресорки не залишає своїх намірів, аби зайти до міста і взяти його під свій контроль. Втім, "Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу".

За словами Волошина, на цій ділянці фронту втрати Росії становлять понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль.

Нагадаємо, в РФ заявила про окупацію села Яснобродівка на Донеччині. У ЗСУ кажуть, що такі заяви не відповідають дійсності.

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