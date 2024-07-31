"Бої за Торецьк попереду": військовий оглядач - про підступні плани росіян у Донецькій області

За словами військових, росіяни зібрали дуже багато ресурсів на підступах до Торецька.

Бої за Торецьк Донецької області попереду. Російська армія накопичує ресурси на підступах до міста.

Про це повідомив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі КИЇВ24 у середу, 31 липня.

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"Бої за Торецьк ще попереду. Будье певні, що вони будуть, бо там росіяни демонструють накопичення сил, акумулюють особивий склад в агломерації на підступах до Торецька, до таких населених пунктів, як Північне, Залізне, Південне. Усюди там. Якщо росіяни, а вони це вміють робити, як поблизу Очеретиного цілий взвод противника рухається, а по ньому завдають ударів бійці 110-ї механізованої бригади. Піхотний компонент є гігантською на усіх цих напрямках", - розповів він.

За словами військових, які передає експерт, особового складу противника на цьому напрямку - дуже багато. Він вважає, що ворог готувався до торецької операції.

"Навіть висловлюють думки (українські військові - ред.), що це був не якийсь спонтанний прояв щодо Торецька, як нам здавалося. Всі ці теми про невдалі ротації, перекидання звідти 24-ї бригади, яка за рік не втратила жодної позиції. І ось цей слабкий період, коли відбулася ротація, окупанти ним скористалися і зробили ситуативний прорив. Зараз наші бійці кажуть, що, можливо, воно то було емоційним та спонтанним рішенням, ухваленим у момент ротації, але схоже на те, що росіяни готували торецьку операцію і підсилювали свою присутність в особовому складі значно", - зазначив огляд.

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу, РФ кидає всі сили на Покровськ і активізувалася біля Торецька.

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