Бої за важливе місто тривають: росіяни проникли до північних районів

Армія РФ. / © Associated Press

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Російські окупаційні війська змогли проникнути до північної частини Куп’янська на Харківщині і закріпитися там невеликими групами. Наразі в місті перебувають як українські, так і російські підрозділи.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

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За його словами, одним із маршрутів, яким користувалися росіяни для проникнення до міста, був сусідній населений пункт на підступах до Куп’янська. Звідти загарбники пробиралися до північної забудови.

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«Після того, як один раз росіяни були з Куп’янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність — десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися», — розповів Трегубов.

Водночас цей шлях проникнення вдалося перекрити. Операція «Велес» була спрямована на повне виведення з ладу трубопроводу, яким російські військові приховано пересувалися на Куп’янському напрямку. Після цього ефективних спроб знову проникнути до міста не фіксували.

Трегубов також пояснив, що зачистку Куп’янська ускладнює характер забудови. На відміну від інших прифронтових населених пунктів Харківщини, у місті збереглося чимало капітальних споруд, які окупанти можуть використовувати як укриття та позиції.

«Той самий Вовчанськ — він просто перебраний до стану щебеню. А Куп’янськ — там є капітальна забудова, там є що використовувати і як укриття, і як точки для певних запусків, і, в принципі, там є з чим працювати», — зазначив речник.

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Операція «Велес» — що відомо

Днями стало відомо, що українські війська пішли у підземний контрнаступ на Куп’янському напрямку. Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» зламали позиційний тупик. Вони діяли під землею та на поверхні, а також застосовували безпілотники. Це дозволило позбавити російських окупантів можливості вийти в тил Куп’янська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові проводять на Куп’янському напрямку фронту успішну операцію «Велес». ЗСУ просунулися на понад 15 км і взяли в полон понад три десятки російських окупантів.

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