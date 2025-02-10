Бої за Велику Новосілку: що відбувається в населеному пункті

Наразі в околицях населеного пункту Велика Новосілка, що в Донецькій області, тривають бої. Втім, окупаційні війська атакує без особливих успіхів.

Як це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"В околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої, тривають не безуспішно. На додаток, ми про них регулярно повідомляємо - як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - розповів Трегубов.

За його словами, в селі Котлине на Покровському напрямку тривають боєзіткнення.

Як повідомлялося, ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, вони здійснили механізовані атаки в районі Руської Конопельки та Фанасєєвки.

Читайте також:

Покровськ щодня змінюється! В місті справжнє сафарі на людей і дрони! Ексклюзив ТСН