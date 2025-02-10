Бої за Велику Новосілку: що відбувається в населеному пункті

Ворог атакує безуспішно.
Наразі в околицях населеного пункту Велика Новосілка, що в Донецькій області, тривають бої. Втім, окупаційні війська атакує без особливих успіхів.
Як це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"В околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої, тривають не безуспішно. На додаток, ми про них регулярно повідомляємо - як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - розповів Трегубов.
За його словами, в селі Котлине на Покровському напрямку тривають боєзіткнення.
Як повідомлялося, ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, вони здійснили механізовані атаки в районі Руської Конопельки та Фанасєєвки.
Читайте також:
- ЗСУ розпочали контратаки, щоб сповільнити наступ РФ: цікаві деталі від Le Figaro
- Армія РФ готує тривалу наступальну операцію: експерт заявив про серйозну небезпеку на фронті
- Втрати Росії станом на 10 лютого: Генштаб оновив дані