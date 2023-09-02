Бої за "вишки Бойка": Гуменюк пояснила, як на це вплинуло звільнення Зміїного

Україна веде бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – "вишки Бойка".

Газові та нафтові платформи у Чорному морі – об'єкт специфічний, оскільки це додаткові конструкції, які розташовані і в територіальному морі, і за межами територіального моря у виключній морській економічній зоні України.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Вони небезпечні, оскільки ми ще до початку повномасштабного вторгнення, виходячи на патрулювання цієї акваторії, говорили, що напруження, яке там створювали російські кораблі, постійно провокуючи кораблі морської охорони, межувало з "війною одного пострілу". Газоконденсатні родовища – це небезпечний район, де застосування зброї може мати дуже потужні наслідки. Тому більше там відбувалися перемовини, погрози, провокації загальним маневруванням тощо. Але вогневих протистоянь не відбувалося саме через небезпеку району", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни застосовували вишки, щоб розміщувати там розвідувальну апаратуру, радіолокаційну, можливо і якісь протиповітряні засоби. З цієї точки зору вони мають сенс як опорний пункт для розташування подібної апаратури.

"Зараз, коли відбувалося звільнення острова Зміїний, ми чітко позначили, що знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту. Відповідно, вони намагаються повернути контроль, щоб знову поновити там цю апаратуру. Але це дуже складно", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Україна завдала ударів по кількох газових та нафтових платформах у Чорному морі між Кримом та Одесою.

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