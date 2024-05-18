Бої за Вовчанськ: прикордонники розповіли, як відбивали ворожу ДРГ

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак хлопцям вдалося вийти з кільця.
Українські прикордонники, які захищають Вовчанськ на Харківщині, розповіли, як відбили атаку російської ДРГ і дивом вийшли з кільця.
Про це передає Держприкордонслужба.
Росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу і кричали хлопцям "свої". Втім їх викрили та зупинили. Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію, а потім – відійти до Вовчанська.
У бою прикордонники "Фрозен" та "Воділа" отримали акубаротравми, "Воділу" також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медзакладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.
Раніше прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ. Також ми писали, що в місті окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.
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