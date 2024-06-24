Бої за Вовчанськ: штурмова бригада "Лють" показала зачистку вулиць міста – відео

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" показала кадри зачищення вулиць та будинків у Вовчанську на Харківщині від солдатів окупаційної армії РФ.

Відео показала пресслужба МВС.

На кадрах – робота бригади "Лють" у тісній взаємодії з операторами БпЛА.

"Бійці ретельно перевіряють кожен куточок міста, де ховаються окупанти, та знищують їх", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, спецпризначенці ГУР розповіли, що відбувається на підступах до Вовчанська.

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