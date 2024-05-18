Бої за Вовчанськ: військовий пояснив, як і чому росіяни намагаються захопити місто

Уже п’ятий день ведуться бої з ворожими ДРГ та спеціальними групами.

На Харківщині триватимуть бої за Вовчанськ, який російські окупанти намагаються захопити як один із плацдармів для подальшого наступу. Станом на суботу, 18 травня, передові ворожі загони, які заходили у місто, знищені.

Про це повідомив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, ворог намагався спрацювати на випередження, щоб зайти у глибину нашої території, просочитися через оборону та укріпитися для підходу його основних сил. Тобто, як зауважив Іван Тимочко, окупанти прагнуть створити плацдарми у районі населених пунктів Вовчанськ та Липці.

“Ця тактика зрозуміла, оскільки на оперативному чи стратегічному рівні загарбники намагалися посилити Куп'янський напрямок з двох сторін", - пояснив він.

Спроби ворога захопити місто, намагаючись обійти Вовчанськ з флангів, наразі безрезультатні, і ось уже п’ятий день ведуться бої з ворожими ДРГ та спеціальними групами.

"Крім цього, ворог намагається використовувати авіацію, щоб завдавати ударів по місту. Розуміємо, що тут вже не стільки військовий задум, як намагання створити додатковий інформаційний привід, демонструючи свою жорсткість та роблячи спроби відтягнути наші резерви на цей напрямок", - резюмував Іван Тимочко.

Нагадаємо, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили.

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