Бої за Вовчанськ вже нагадують Бахмут: місто оповите димом, але тримається (відео)

Російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та здійснюють перегрупування.

Наразі зафіксовано значну кількість ворожих ІПСО та фейкових вкидів щодо ситуації на Харківщині.

Зараз на Харківському напрямку ворог активних дій від початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогові з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови", – зазначив він.

Водночас противник стверджує, що весь Вовчанськ під їхнім контролем.

"Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності, що підтверджує і Харківська ОВА", – підсумував Синєгубов і закликав довіряти лише перевіреним джерелам.

Ворог за лічені хвилини спопеляє цілі будинки

Спеціальний кореспондент ТСН Олександр Моторний потрапив до Вовчанська, де ворог намагався закріпитися. Журналіст розповів про ситуацію там – ворог за лічені хвилини спопеляє цілі будинки, в місті постійні вибухи, над ним висить сизий дим. Бої вже дуже нагадують Бахмут у найгарячіші часи, розповідає Олександр.

З міста вдалося вивезти близько тисячі місцевих мешканців. Наразі в місті залишається біля 200 людей.

Нагадаємо, в Міноборини України підтвердили, що піхотні групи російських окупантів зайшли до Вовчанська. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бої за Вовчанськ уже нагадують Бахмут! Місто повністю оповите димом

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