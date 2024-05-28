Бої за Вовчанськ: яка ситуація в місті та хто контролює його

У Харківській області, де понад два тижні тому армія РФ розпочала наступ, ЗСУ дають відсіч окупантам. Сили оборони не дозволяють загарбникам закріпитися у Вовчанську. Більша частина міста - під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

За його словам, у Вовчанську зараз немає зі без вуличних боїв. Тим часом протягом минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" відбулося десять бойових зіткнень.

"Більшу частину міста контролюють наші військові, росіяни можуть розраховувати там на кілька відсотків", - наголосив речник.

Щодо сели Липці, то на цьому напрямку українська артилерія завдає ворогу безповоротних втрат. Загальні втрати ворога склали близько 250 осіб протягом минулої доби.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова - в напрямку Липців. Тим часом окупанти продовжували свої атаки біля Вовчанська.

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