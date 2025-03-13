"Бої зміщуються на Сумщину": як росіяни на квадроциклах залітають у Басівку (відео)

Сили Оборони здійснюють одразу по таких групах ураження і знищують, хоча робити це дедалі складніше.
Росіяни намагаються прорватися та закріпитися у прикордонному селі Басівка на Сумщині.
DeepState публікує кадри ураження окупантів в Басівці від бійців Сил Оборони.
За інформацією каналу, ворог продовжує намагатися пробиратися в Басівку між Журавкою і Новеньким.
В основному росіяни застосовують для цього піхоту. Але якщо раніше ворожа піхота йшла пішки, то зараз же залітає на квардоциклах.
"На відео можна чітко побачити характер боїв в даному районі, де московити в швидкому темпі групами піхоти намагаються залетіти в село і закріпитися. Роблять вони це хаотично та неорганізовано і не можуть навіть зорієнтуватися на місцевості, тож блукають селом або полями. В той же час Сили Оборони здійснюють одразу по таких групах ураження і живуть вони недовго", – йдеться в повідомленні.
Проте DeepState наголошує, що знищувати окупантів нелегко, адже противник накопичив доволі велику кількість піхоти і постійно "пускає її в утилізацію", потроху просуваючись в глибину.
Українська журналістка Діана Буцко зауважує, що такі кадри свідчать про те, що бої зміщуються усе глибше на Сумщину.
Раніше у ДПСУ повідомили, що росіяни з усіх сил намагаються прорватися на Сумщину.
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