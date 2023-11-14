Бої ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: у Зеленського зробили втішну заяву

Україна прагне миру, але не на умовах Росії, наголосив Єрмак.

В Офісі президента підтвердили, що Збройні сили України захопили плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

Про це сказав керівник ОП Андрій Єрмак під час виступу у межах візиту до Вашингтона, йдеться на сайті президента.

"Вибір України очевидний. Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги. У Президента Зеленського є чіткий план. Серед пріоритетів він визначає розвиток нашого ОПК й розгортання власного виробництва озброєнь", - сказав Єрмак.

Представник ОП наголосив, що Україна прагне миру, але не на умовах Росії.

"У нашому випадку завершення війни через компроміс – це не що інше, як пауза. Україна не повторюватиме помилки Мінська. І я вірю, що єдиний правильний Нормандський формат це той, який описав Рональд Рейган: "Ми пов’язані реальністю. Сила союзників Америки важлива для Сполучених Штатів, а безпекові гарантії Сполучених Штатів є важливими для тривалої свободи європейських демократій", - процитував він відомого американськогго політика.

Нагадаємо, у Зеленського назвали рік, який стане вирішальним у війні проти РФ.

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