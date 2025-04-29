Путін боїться за свій парад 9 травня: в РНБО пояснили "перемир'я" Кремля

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Володимир Путін не вірить у російську ППО. Він боїться за свій парад на 9 травня, на який багато хто може не приїхати.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“При цьому, Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього”, — зазначив Коваленко.

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Раніше йшлося про те, що перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Кремль використає так зване перемир'я від 7 до 9 травня для перегрупування сил.