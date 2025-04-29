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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
79
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Путін боїться за свій парад 9 травня: в РНБО пояснили "перемир'я" Кремля

Диктатору потрібно перемир’я, щоб по столиці РФ не завдалися удари БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Володимир Путін не вірить у російську ППО. Він боїться за свій парад на 9 травня, на який багато хто може не приїхати.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“При цьому, Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього”, — зазначив Коваленко.

Раніше йшлося про те, що перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Кремль використає так зване перемир'я від 7 до 9 травня для перегрупування сил.

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Дата публікації
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