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- Війна
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Путін боїться за свій парад 9 травня: в РНБО пояснили "перемир'я" Кремля
Диктатору потрібно перемир’я, щоб по столиці РФ не завдалися удари БпЛА.
Володимир Путін не вірить у російську ППО. Він боїться за свій парад на 9 травня, на який багато хто може не приїхати.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“При цьому, Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього”, — зазначив Коваленко.
Раніше йшлося про те, що перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Кремль використає так зване перемир'я від 7 до 9 травня для перегрупування сил.