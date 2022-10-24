Бояться двох речей: прокурорка розповіла про постраждалих від сексуального насильства від військових РФ

Ті, хто пережив сексуальне насильство, бояться двох речей, каже Ірина Діденко.

Після звільнення населених пунктів від окупаційних військ Російської Федерації українські правоохоронці фіксують факти сексуальних злочинів, вчинених загарбниками проти громадян нашої країни.

Про це розповіла прокурорка щодо ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, ті, хто пережив сексуальне насильство, бояться двох речей: осуду сусідів і повернення російських військових. У таких ситуаціях фахівці пояснюють потерпілим, що заявляти про них на увесь світ ніхто не буде.

"Перше — це осуду сусідів. Тут наша мета — довести людині, що завжди винуватий у такому злочині виключно кривдник. Постраждала особа ніколи не може бути винуватою. Друге — повернення військових РФ", - сказала Ірина Діденко.

Вона пояснила, що з метою безпеки, коли потерпілі надають покази, у таких справах змінюють особисті дані, місце проживання тощо.

"Люди бояться, що окупанти повернуться. Тому дуже бояться про це розповідати. За нашими спостереженнями, це десь 50% на 50%, коли половина постраждалих не звертається по допомогу через такий острах. Ми маємо зрозуміти цих людей, оскільки вони насправді дуже-дуже перелякані", - каже Діденко.

Нагадаємо, військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці Київської області під час окупації. Вони побили молоду жінку, вибили їй зуби, затягли в один із будинків і зґвалтували. Окупанти ігнорували її прохання пощадити, наступного дня у неї стався викидень.

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