"Боїться втратити владу": експерт пояснив, чим вступ у війну обернеться для Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор Володимир Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ" на території Білорусі. Українська розвідка повідомляє про військові "навчання" росіян та постійній рух військової техніки на території Білорусі. Перебуваючи під постійним тиском з боку Путіна, Лукашенко намагається усіляко запевнити його у своїй надійній підтримці. З іншого боку, Лукашенко намагається не перетнути червону лінію, щоб не втратити контроль над владою.

Про це в ефірі "1+1" під час телемарафону сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"У прикордонних територіях перебуває постійно до 5 батальйонів. Цього, звичайно, недостатньо, щоб сформувати ударну групу та атакувати будь-який регіон. Наш кордон укріплений, захищений. Сил для атаки з Білорусі потрібно значно більше. Для Путіна Лукашенко, який досі не вступив у війну, який, скажімо так, не розвантажив російську армію, є кісткою у горлі. Лукашенко розуміє, що наказ про агресію стосовно України може стати його останнім наказом. Тому що є величезна незгода в середовищі Збройних сил РБ, є протестний потенціал в самій Білорусі. Звісно, цим хочуть скористатися росіяни, щоб послабити владу Лукашенка. Побоювання стосовно втрати влади у Лукашенка є, саме з цим пов’язані його постійні лавірування, відтягування вступу Білорусі у війну", - сказав він.

Нагадаємо:

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила російська окупаційна армія. Росіяни таким чином хотіли швидко захопити Київ, щоб встановити в Україні маріонетковий режим. Проте ЗСУ зруйнували їхні плани.

Лукашенко визнав, що його країна причетна до війни проти України. Білорусь приймає у себе російських окупантів та надає свою територію для ракетних ударів по нашій державі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Аналітики Robert Lansing Institute повідомили, що РФ може вбити Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруським військом та кинути його не війну проти України.

В такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ Вольфовича, вважають білоруська опозиція та українські експерти.

Водночас військовий аналітик Олександр Мусієнко переконаний, що РФ не планує "прибирати" Лукашенка, адже він поки що дуже зручний для Путіна.

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