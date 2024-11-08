Бої за Часів Яр: у ЗСУ розповіли, як ворог намагається по-тихому зайти

Якщо раніше окупанти штурмували в лоб, то зараз намагаються зненацька застати українських бійців.

Російська армія намагається штурмувати позиції українських військ у Часовому Яру на Донеччині, але їй не вдається закріпитися.

Про це представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін повідомив у ефірі телемарафону.

Для штурмів українських позицій у Часовому Яру російські війська використовують малі піхотні групи.

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"Зараз вони намагаються проскочити по-тихому в моменти, коли вони замасковані, зайти на позиції наших оборонців, і звідти спробувати робити свої операції. Якщо раніше вони штурмували в лоб, зараз вони намагаються зайти по-тихому і зненацька застати наших бійців", – розповів Полухін.

Він також повідомив про наявність інформації про намагання окупантів накопичити сили в районі Часового Яру.

"Сказати, які ці сили та наскільки вони будуть сильніше штурмувати, і чи буде в них така можливість, нажаль, зараз не можу", – додав представник 24-ї ОМБр.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ просунулася на трьох ділянках фронту – біля Покровська, Курахового та Сіверська.

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