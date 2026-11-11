Бойова бригада «Кара-Даг» облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок “Сталевого фронту” Ахметова

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«Ефективність підрозділу, його згуртованість та сила діяти під тиском постійної небезпеки на фронті першочергово залежить від вмотивованості та морального духу бійців, коли командування піклується про створення людяних умов для служби навіть у польових умовах. Тому коли постало питання про облаштування безпечного підземелля для оборонців 15 БРОП у безпосередній близькості до фронту, командування обрало перевірене війною інженерне рішення від мілітарної ініціативи Сталевий фронт – підземні криївки. Швидкість облаштування на позиціях та надійність укриттів були вирішальними факторами, за якими було обрано саме такий формат підземного укриття», - говорить начальник відділення цивільно- військового співробітництва підполковник Віталій Міловідов.

Сталеві криївки – одна з перших розробок мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яка стала на захист українських військових з 2022 року і досі широко використовується. Сталева капсула, пристосована для підземного встановлення, має безліч модифікацій та дозволяє облаштовувати на базі криївок найпростіші бліндажі, багатофункціональні підземні укриття, стабілізаційні та командні пункти, укриття для цивільних.

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За увесь час діяльності ініціативи Сталевий фронт передав більше 1200 сталевих криївок різних модифікацій для убезпечення життів. «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – ініціатива, яка консолідує допомогу бізнесів SCM Силам оборони України. Із початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи підрозділам передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ, оптику, амуніцію, інженерне й медичне обладнання, протимінні трали та захисні конструкції для військової техніки, а також долучаються до будівництва фортифікацій. Від початку повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, «Серце Азовсталі» та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, війську та цивільним понад 15 млрд грн.

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