"Бойова цінність навіть не нульова, а негативна": Арестович - про мобілізованих на фронт росіян

Перебування на фронті мобілізованих російських військових тільки знижуватиме боєздатність окупаційної армії.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони нічого не вміють, вони не знають, що робити під час обстрілу, як знайти позицію, як копати окопи, нічого не знають. Це тупо розстріл буде у чистому полі. У них бойова цінність навіть не нульова, а негативна. Їхнє перебування на фронті знижуватиме боєздатність російської армії, тому що все це стадо тримати в купі, постачати і забезпечувати неможливо. А інших уже нема. Вони тягнути вниз. У Путіна сподівалися хоч на якусь боєздатність плюс на 0,25% додати, але реально вона піде нижче, ніж вони очікували, вони її завалять. Все це неорганізоване стадо тягне вниз боєготовність і вже тягне. І це ще ми по них стріляти не почали. Нагадую, до речі, мобілізованим: по частинах, що бунтують, ми не стріляємо, розгортайте машини стріляйте у своє командування і ми вам допоможемо від них позбутися", - сказав він.

Нагадаємо, що перші мобілізовані росіяни вже воюють в Україні, проте основна маса прибуде на фронт приблизно за два тижні.