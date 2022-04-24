Україна відбила численні атаки РФ вздовж лінії зіткнення на Донбасі – британська розвідка

Попри те, що Росія досягла деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди.

Про це йдеться у свіжому звіті Міноборони Великої Британії про війну в Україні.

Також зазначається, що цього тижня Україна відбила численні атаки РФ вздовж лінії зіткнення на Донбасі. У звіті сказано, що цілком ймовірно, що бойова ефективність Росії знижується через низький моральний дух окупантів та нестачу часу для відновлення:

"Низький моральний дух росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення та реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії", - сказано у повідомленні британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 24, 2022

Зазначимо, що сьогодні, 24 квітня, послиня Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала Україну та українців з Великоднем. Вона висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою.

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