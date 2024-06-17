Бойова робота пілотів – командувач Повітряних сил показав ефектне відео з фронту

Командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як українські пілоти виконують небезпечні місії та завдання на фронті – нищать цілі окупаційної армії РФ в повітрі та завдають ударів по наземних об’єктах противника.

Відео командувач опублікував у своєму Telegram-каналі.

На ньому – бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

"Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою. А наразі наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей", - йдеться у дописі командувача Повітряних сил.

Микола Олещук також подякував "Привидам Києва" за мужність і героїзм.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом.

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