Бойова робота тривала всю ніч: у ЗСУ повідомили подробиці нічної атаки 

Цієї ночі окупанти знову влаштували дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, 1 - на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області ворог намагався атакувати об'єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", - додали військові.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, на Хмельниччині та Київщині.

Відомо, що на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "Шахедів". У Києві ППО збила близько 10 російських ракет.

Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію. Зазначається, що оперативне командування ЗСУ Польщі спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Російська ракета залетіла на територію Польщі.

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