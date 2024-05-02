Бойові дії дійшли до кордону Часового Яру: деталі від голови МВА

У місті залишаються ще сотні людей. Однак попри евакуацію, за останній тиждень звідти ніхто не виїхав.

Бойові дії фактично вже тривають на кордоні міста Часів Яр на Донеччині. В місті залишаються майже 700 людей.

Про це начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус повідомив у ефірі телемарафону.

"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи. Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", – повідомив Чаус.

Він уточнив, що здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.

Щодо евакуації жителів Часового Яру, то вона розпочалася ще на початку повномасштабної війни і триває досі, повідомив голова військової адміністрації. Однак евакуація сповільнилася майже до нуля. Так, за останній тиждень з міста ніхто не виїхав.

Нагадаємо, 1 травня експерт Bild Юліан Рьопке повідомив, що росіяни змогли на південному фланзі перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунулися у напрямку Часового Яру.

Однак 2 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна", що ця інформація не відповідає дійсності. Зараз ворог продовжує штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти, триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Часов Яр сегодня стал главной целью россиян для захвата! Будут ли попытки РФ наступать на Харьков?

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