Бойові дії на Курщині дуже динамічні, там фактично відсутня лінія зіткнення - військовослужбовець ЗСУ

Ситуація на Курщині часто змінються.

Бойові дії в Курській області дуже динамічні, а підрозділи ЗСУ та ворог діють на різних локаціях.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

"Бої тривають постійно і казати, що нам треба дробити, десь локалізувати - дуже непросто. Тут немає лінії фронту. Тут постійно змінюється ситуація, кожну годину. Невеличкі ділянки переходять від рук до рук. Ми намагається тримати ситуацію", - сказав він.

З його слів, ворог стягнув до Курської області чималі ресурси. Понад 35 тисяч особового складу росіяни перекинули в зону бойових дій на Курщині.

Нагадаємо, прорив до Курської області почався 6 серпня 2024 року і протягом перших кількох тижнів підрозділи ЗСУ взяли під контроль близько 1 300 кв. км російської території, заявив командувач Олександр Сирський.

Президент РФ Володимир Путін спершу стверджував, що відбулась незначна "провокація на кордоні", але згодом віддав наказ відкинути українців до 1 жовтня.

Наразі під контролем України перебуває понад 700 кв. км, свідчить карта аналітиків DeepState. Також на цій карті можна побачити, що контратаки росіян почались, орієнтовно, на початку вересня і протягом місяця ЗС РФ зуміли відбити близько 200 кв. км.

Читайте також: