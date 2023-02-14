Бойові дії на сході загострилися: у розвідці пояснили причину поспіху росіян

Юсов переконаний, що росіяни знову будуть "переносити" терміни, які їм поставив Путін.

На сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Але це не та активізація росіян, яка була на початку 2022-го.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу.

Він пояснив, що диктатор РФ Володимир Путін поставив завдання російським військам до кінця березня захопити Донбас, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Також читайте Окупанти отримали наказ про наступ на Донбасі: розвідка Британії оцінила можливості росіян

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", – сказав Юсов.

Втім, він наголосив, що поставлені завдання не реалізовуються ані по термінах, ані по масштабах. Юсов переконаний, що як і раніше окупанти будуть змушені посунути вигадані ними терміни, як це неодноразово відбувалося.

За його словами, важливими факторами, які впливають на рішення росіян є постачання до України західного озброєння, погодні умови, навчання і підготовка українських воїнів.

Своєю чергою, українські збройні сили готуються до операції зі звільнення наших територій. Юсов запевнив, що це буде втілено в життя.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", – додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов вказав, що різкого масштабного наступу росіян, як цього очікували, не сталося. Наразі активізація окупантів розпочалася на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському.

За даними військового оглядача Олексія Гетьмана, російські окупанти намагаються оточити Бахмут Донецької області з півночі і з півдня, бої відбуваються у передмісті, українські військові відловлюють численні ворожі ДРГ.

Читайте також: