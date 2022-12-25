Бойові дії не закінчаться у березні: генерал Кривонос закликав готуватися до затяжної війни

Кривонос наголошує на помилковості думки, що нібито проти ЗСУ воюють одні алкоголіки та наркомани.

Україні потрібно готуватися до затяжної війни, адже бойові дії не закінчаться в лютому чи березні наступного року.

Про це заявив генерал ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, інформує "Еспресо".

"Одна із помилок останніх пів року – те, що ми в пресі чуємо недооцінку противника і нам подають інформацію, що проти нас воюють одні алкоголіки та наркомани. Між тим, щоб його знищити ми маємо мати підготовленого, навченого, озброєного українського воїна, який чітко знає як знищувати ворога", – зазначив він.

Кривонос закликає не недооцінювати сили окупантів. За його словами, в РФ мобілізували як мінімум 300 тис. військових і здатні мобілізувати ще пів мільйона.

"Ми побачили, як вони чітко використовують свою тактику завалювання нашої території власними трупами. На певних ділянках це дає результати, що вони не рахуючись з втратами, кидають стільки живої сили, що у нас або не вистачає боєприпасів, або кількості зброї, щоб їх знищувати. Краще розуміти, що ворог буде наступати, мобілізовувати і вчити своїх людей. Нам треба готуватися до затяжної війни і вона не скінчиться в лютому чи березні наступного року", – підсумував генерал.

Чому не варто недооцінювати ворога

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні. На думку Залужного, мобілізація в Росії дійсно спрацювала.

Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський попередив про наслідки в разі недооцінювання окупантів і наголосив, що "росіяни не ідіоти і не слабкі".

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