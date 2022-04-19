Бойові дії та розмита дощем дорога: рух між Бердянськом та Запоріжжям закрито

Бойові дії та розмита дощем дорога: рух між Бердянськом та Запоріжжям закрито

На трасі зібралася черга з автомобілів.

Станом на ранок вівторка, 18 квітня, рух між Бердянськом та Запоріжжям закрито.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що на Василівському напрямку через дощі сильно розмило об'їзну дорогу.

В Оріхівському напрямку, який потерпає від обстрілів окупантів, рух зупинено через активні бойові дії. За наявною інформацією, на цій дорозі вже зібралося близько 300 машин, які не можуть продовжити рух.

Слід зауважити, що внаслідок атак військових країни-агресорки в місті Оріхів додалося руйнувань. Крім того, без енергопостачання залишилася ще понад тисяча домівок. Наразі загальна кількість знеструмлених споживачів Оріхівського районного відділення перевищує 5 тисяч.

Як повідомлялося, у Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України. Зокрема, на Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

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