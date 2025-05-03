Бойові дії тривають у трьох областях РФ: експерт розповів про ситуацію на прикордонні

Курська область.

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ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на території Курської області РФ. На прикордонні тривають активні бойові дії. Причому не тільки в Курській, а частково - в Брянській і Бєлгородській областях.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Заяви з РФ про нібито створення “смуги безпеки” в прикордонних районах Сумської області він назвав брехнею. Росіяни безуспішно намагаються вибити українські сили, застосовуючи артилерію, авіацію та ракети. Плацдарм, який утримують ЗСУ на території Курщини, відносно невеликий.

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“Але географічне розташування українських позицій таке, що росіяни застосовують величезну кількість. Зокрема, артилерійських систем, авіаційних снарядів і ракет для того, щоб вибити із цих рубежів і позицій, але нічого особливо ефективного в них не виходить”, - висловився Селезньов.

Росіяни намагаються зайти на територію Сумської області, аби заблокувати український плацдарм. Втім, каже експерт, специфіка рельєфу та умов місцевості така, що вести наступальні дії там складно.

За його словами, “фюрер” РФ намагається до 9 травня повністю звільнити всю канонічну територію РФ від присутності української армії. Втім, уся територія російського прикордоння - це не тільки Курська область, а Бєлгородська та місцями Брянська, - зона активних бойових дій, наголосив Селезньов.

“Там працюють українські диверсійно-розвідувальні групи, штурмові підрозділи. Динаміка на полі бою така, що говорити про те, що РФ повністю закрила свій периметр, створила безпекові умови, або, як про це часто говорить Володимир Путін, “буферну зону” або “зону безпеки”, гадаю, поки що ще надто рано. Передчасно і занадто оптимістично, як для росіян”, - заявив військовий експерт.

Українські Сили оборони продовжують вести активні бойові дії в прикордонні,, щоб не допустити прориву загарбників, створювати відповідні умови і передумови для проведення певних контрнаступальних дій.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росіяни накопичують сили у Курській області. Зараз з цих сил та засобів застосовує свої сили для того, щоб застосовувати тактику малих штурмових груп».

Своєю чергою, військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що ЗСУ зривають плани Москви, а томі заяви Кремля про “звільнення” Курщини передчасні. Українські сили продовжують утримувати під контролем частину не лише Курської, а й Бєлгородської області РФ.

За даними DeepState, незважаючи на складну ситуацію, Курська операція триває: українські захисники ведуть активні бої з силами РФ та іноземними найманцями, зокрема з КНР.

Дата публікації 19:47, 25.04.25 Кількість переглядів 43 Киян вбила ракета КНДР з американським начинням!