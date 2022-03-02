Бойові дії у Херсоні: стало відомо, скільки людей загинуло за два дні

Ситуація у місті залишається складною.
Херсонська міська рада станом на 14:00 2 березня повідомила, скільки людей загинули 1 та 2 березня під час бойових дій у Херсоні.
Втрати 1 березня
- Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля «Нової Лінії» – загинули 8 людей
- Вул. Паровозна, 13, загинув один цивільний
- Вул. Полтавська, 89, біля ліцею двоє загиблих
- Вул. І.Кулика 141-а, під’їзд 2 – є загиблі
- На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний
- Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк – загинула одна людина
- 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі
- вул. Синявіна 152, б – 2 загиблих
- вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі
- Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляна на Бориславському шосе сім’я з Зеленівки
Втрати 2 березня
- На вул. Перекопській, 136 загинула 1 людина
- Біля Фабрики на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років
- Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 людина
- Консервний комбінат, у розстріляному чорному Нісані д/н ВТ0142ВС загинули 2 людини
- Вул. Паровозна – 11 людей загинули
- Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка
- Вул. Загородня, 49 – чоловік. Смерть в автомобілі
У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією. Прикладаються максимальні зусилля у визначених умовах.
Раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.
"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - запевнив Олексій Арестович.