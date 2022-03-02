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Бойові дії у Херсоні: стало відомо, скільки людей загинуло за два дні

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Бойові дії у Херсоні: стало відомо, скільки людей загинуло за два дні

Associated Press

Ситуація у місті залишається складною.

Херсонська міська рада станом на 14:00 2 березня повідомила, скільки людей загинули 1 та 2 березня під час бойових дій у Херсоні.

Втрати 1 березня

  • Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля «Нової Лінії» – загинули 8 людей
  • Вул. Паровозна, 13, загинув один цивільний
  • Вул. Полтавська, 89, біля ліцею двоє загиблих
  • Вул. І.Кулика 141-а, під’їзд 2 – є загиблі
  • На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний 
  • Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк – загинула одна людина
  • 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі
  • вул. Синявіна 152, б – 2 загиблих
  • вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі
  • Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляна на Бориславському шосе сім’я з Зеленівки

Втрати 2 березня

  • На вул. Перекопській, 136 загинула 1 людина
  • Біля Фабрики на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років
  • Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 людина
  • Консервний комбінат, у розстріляному чорному Нісані д/н ВТ0142ВС загинули 2 людини
  • Вул. Паровозна – 11 людей загинули
  • Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка
  • Вул. Загородня, 49 – чоловік. Смерть в автомобілі

У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією. Прикладаються максимальні зусилля у визначених умовах.

Раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.

"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - запевнив Олексій Арестович.

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