Бойові дії у Херсоні: стало відомо, скільки людей загинуло за два дні

Бойові дії у Херсоні: стало відомо, скільки людей загинуло за два дні

Ситуація у місті залишається складною.

Херсонська міська рада станом на 14:00 2 березня повідомила, скільки людей загинули 1 та 2 березня під час бойових дій у Херсоні.

Втрати 1 березня

Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля «Нової Лінії» – загинули 8 людей

Вул. Паровозна, 13, загинув один цивільний

Вул. Полтавська, 89, біля ліцею двоє загиблих

Вул. І.Кулика 141-а, під’їзд 2 – є загиблі

На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний

Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк – загинула одна людина

49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 – є загиблі

вул. Синявіна 152, б – 2 загиблих

вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі

Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляна на Бориславському шосе сім’я з Зеленівки

Втрати 2 березня

На вул. Перекопській, 136 загинула 1 людина

Біля Фабрики на зупинці – чоловік та хлопець віком 14 років

Вул. Мира – Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 людина

Консервний комбінат, у розстріляному чорному Нісані д/н ВТ0142ВС загинули 2 людини

Вул. Паровозна – 11 людей загинули

Вул. Чорноморська та Перекопська – загинула жінка

Вул. Загородня, 49 – чоловік. Смерть в автомобілі

У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією. Прикладаються максимальні зусилля у визначених умовах.

Раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.

"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - запевнив Олексій Арестович.