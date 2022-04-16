Бойові дії у Маріуполі набирають люті, окупанти готуються до штурму "Азовсталі"- радник мера

Місто перебуває в облозі від 1 березня.

У Маріуполі посилюються бойові дії, російські окупанти готуються до штурму "Азовсталі" та порту.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Бойові дій набирають люті. Окупанти кидають все на штурм міста. Поява бомбардувальників ТУ говорить про наміри штурму "Азосталі" та порту після використання авіабомб великої потужності на зразок ФАБ-3000 та інших. Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення", - зазначив радник мера Маріуполя.

Варто зазначити, що місто, як наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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