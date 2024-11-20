Бойові дії в Україні можуть припинитися 2025-го: деталі від The Economist

Наступного 2025 року бойові дії в Україні можуть закінчитися, бо і Росія, і Україна "близькі до виснаження". Ба більше, прихильники кожної з цих країн хотіли б, щоб війна завершилася.

Про це йдеться у матеріалі The Economist Крістофера Локвуда.

Журналіст вважає, що зокрема це стане пріоритетом для нової адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Адже у Штатів також закінчуються запаси військової техніки, яку вона надсилає до України. Крім того, Вашингтону "потрібно подумати про інших партнерів". Наприклад, про Ізраїль і Тайвань.

"Попри те, що Україна сама має дедалі більш могутню оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників, їй буде важко заповнити цю прогалину, оскільки західні постачання скорочуються. Все це означає, що після президентських виборів в Америці тиск на Україну з боку Росії 2025-го значно посилиться для того, аби вступити в якусь форму переговорів", — пише автор публікації.

Можливо, пише The Economist, Україні доведеться "змиритися з втратою частини території". За словами Крістофера Локвуда, "7%, які Росія захопила під час свого першого вторгнення 2014-го — Крим і схід Донбасу — безсумнівно, не підлягають поверненню".

"Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення 2022 року. Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО. Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоча й болючим для України", — пише The Economist.

Автор матеріалу висловив думку, що дискусії щодо вступу України до НАТО "дуже ймовірно" розпочнуться наступного року, через що бойові дії "можуть різко затихнути, аж до припинення вогню".

"Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, так, але набагато кращий, ніж те, що є зараз", — пише Локвуд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від права на всю свою територію та не дозволить використати державу в передвиборчих баталіях.

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