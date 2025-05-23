Бойові дії в Україні можуть бути невдовзі зупинені: JPMorgan назвав час

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Війна між Росією та Україною сягнула етапу, коли сторони можуть погодитися на тимчасове припинення вогню вже до липня 2025 року. У дослідженні йдеться, що конфлікт «увійшов в ендшпіль» — тобто у завершальну фазу.

Про це повідомляють аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase.

На думку аналітиків, за нинішніх темпів просування Росії їй знадобиться близько 118 років, аби повністю захопити Україну. Саме тому, вважають у JPMorgan, президент РФ Володимир Путін прагнутиме до укладання угоди, яка дозволить йому зберегти стратегічний вплив та в майбутньому досягти мети — «контролю над Києвом».

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Фахівці JPMorgan розглядають чотири найбільш імовірні сценарії подальшого розвитку подій:

Сценарій «Південна Корея» — 15% імовірності

Україна не отримає членства в НАТО або повної територіальної цілісності, але матиме гарантії безпеки, зокрема присутність військ країн ЄС та підтримку США. Це дозволить 80% території, що залишається під контролем Києва, розвиватися як незалежній демократичній державі. Залучення $300 мільярдів заморожених російських активів могло б стати основою для відновлення.

Сценарій «Ізраїль» — 20% імовірності

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Підтримка Заходу буде потужною, але без безпосередньої військової присутності. Україна створить власну систему стримування, але загроза залишатиметься постійною. Путін може вимагати послаблення санкцій і дипломатичних поступок.

Сценарій «Грузія» — 50% імовірності

Україна не отримає ані іноземних військ, ані достатньої військової підтримки. Зовнішня допомога згасатиме, економіка сповільниться, а курс на інтеграцію із Заходом фактично зупиниться. Відбудеться поступове повернення до зони впливу РФ.

Сценарій «Білорусь» — 15% імовірності

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У разі скорочення підтримки з боку США Росія отримає стратегічну перемогу, перетворить Україну на васальну державу, а світовий порядок після Другої світової буде зруйнований.

«Навіть у найкращому сценарії Україна не досягне повного суверенітету над усією територією», — зазначають аналітики. Водночас вони вказують, що перемога України можлива тільки за умови потужної, скоординованої підтримки Заходу.

Нагадаємо, за словами ексміністра закордонних справ, дипломата, керівника Центру досліджень Росії Володимира Огризка, для того, щоб Росія погодилася на припинення війни або хоча б тимчасове перемир’я, є два шляхи.

На думку дипломата, перша умова, щоб примусити Росію до перемир’я — завдати їй військових поразок на фронті.

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Друга — це спонукання Росії до припинення війни шляхом впровадження проти неї «жахливих і катастрофічних санкцій». Інших варіантів не було і немає, вважає Огризко.