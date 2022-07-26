Бойові дії все ближче: в "Укрзалізниці" розповіли, як евакуюватися з Покровська, Харкова та Нікополя

В Україні триває війна та евакуація з зони бойових дій.

Наразі евакуаційним потягом можна виїхати з Покровська Донецької області, Харкова і Нікополя Дніпропетровської області.

Про це 26 липня повідомили в "Укрзалізниці".

"Слов’янськ, Краматорськ: бойові дії все ближче, як і опалювальний сезон, якого не буде. Напряму туди поїзди вже не доїжджають, але варіанти виїхати і дати ЗСУ спокійно робити свою справу все ще є", - зазначив керівник з комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Евакуація з Покровська

Безкоштовний евакопоїзд №234 Покровськ — Львів (через Дніпро). Курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби.

На борту є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзалі. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають".

Евакуація з Харкова (транзитом через Лозову)

Приміські поїзди Лозова —Харків вирушають шість разів на день: о 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 та 19:40 (до Біляївки).

Поїзд №45 Харків — Ужгород вирушає з Харкова о 13:10, прибуває до Ужгорода о 14:37 (через Львів).

Поїзд №15 Харків — Івано-Франківськ курсує по парних числах, відправлення з Харкова о 16:35, прибуття до Івано-Франківська о 13:10 (через Львів).

Інтерсіті+ №725 та №723 Харків — Київ. Рейс №725 вирушає з Харкова щоденно о 08:30 і прибуває до Києва о 15:26. Рейс №723 вирушає з Харкова щоденно о 13:34 та прибуває до Києва о 20:19.

Додатково від 29 липня курсуватиме поїзд №287 Харків — Одеса. Він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07:58, прибуватиме до Одеси о 10:39. Мешканцям Донеччини зручніше буде сісти на цей поїзд у Лозовій (туди поїзд прибуває з Харкова о 10:24).

Евакуація з Нікополя

Призначають поїзд №272/271 Київ — Запоріжжя з 27 липня, по непарних числах з Києва, зворотно по парних. Від Запоріжжя проходитиме Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху з Києва — о 09:15.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня російські окупанти гатили по дев'яти областях. Щонайменше троє українців загинуло, ще вісім поранено.

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