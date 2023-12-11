Бойові дії взимку на лівобережжі Херсонщини: український військовий спрогнозував події

Взимку українські військові зможуть поліпшити ситуаці на лівобережжі Херсонщини, зокрема логістику, через замерзання Дніпра.

Таку думку висловив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі каналу Еспресо.

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"На лівобережжі Херсонщини найбільше уваги до себе привертають Кринки. До цього ще був плацдарм біля Антонівського мосту. Насправді ситуація на цьому напрямку складається на нашу користь. Зараз Дніпро буде замерзати і це дасть нашим військам змогуфорсувати річку, а також переправляти важку техніку. Вибудувати понтонні переправи це дуже добре", - зазначив він.

Водночас він наголосив, що це дуже складний процес. Окрім того, вузькі шляхи можуть стати легкими цілями для ворожої авіації.

"Плацдарми на лівобережжі Херсонщини створюють дуже серйозну загрозу для російських окупаційних військ. Наші війська там закріпились. Подальше просування ЗСУ дозволить атакувати окупантів із флангів. Фактично плацдарм на лівобережжі Херсонщини змушує не спати окупантам, які займаються обороною Криму. Вони розуміють, що наступними будуть вони", - додав він.

Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак вважає, що звільнення лівого берега Херсонщини може стати тим успіхом, якого у ЗСУ не було влітку.

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