Бойові дії загострюються: генерал-лейтенант оцінив ситуацію на фронті

Ситація на фронті / © ТСН.ua

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Наразі фіксується загострення бойових дій по всій лінії фронту. Це початок етапу більш широкомасштабних наступальних дій. Щодо просування ворога, то йдеться про дії тактичного характеру.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав засновник Благодійного фонду "Закриймо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

“Противник витіснив частину підрозділів Сил оборони України з Курщини, зайшов на Сумщину й намагається сформувати так звану буферну зону. Водночас рейдом на Білгородщину Силам оборони України вдалося розпорошити сили, які ворог намагався перекинути на Покровський напрямок”, — каже він.

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За словами Романенка, частину цих сил росіяни спрямували на Білгородщину, а іншу частину все ж таки перекинули на Покровський напрямок з метою подальшого просування. Наразі ресурсів у противника ще недостатньо, однак для того, щоб перерізати або впливати на логістичні шляхи, вони проводять відповідні наступальні дії. Швидко їм це не вдається.

“Бої за Покровськ тривають уже понад пів року. У зв'язку з цим Путін разом із Трампом поспішають, адже перебувають у цейтноті. У Трампа закінчується 100 днів до 1 травня, а Путін готується до 9 травня. Дедлайни на Великдень уже не виконані, але Путін активізував бойові дії. Американські плани з цього приводу було зірвано. Тому ворог намагається просунутися в бік Дніпропетровської області. Наші підрозділи тримають оборону навколо Константинополя і дають окупантам відсіч", — наголосив Романенко.

Також генерал-лейтенант додав, що загострилася ситуація і на Харківщині. Біля Вовчанська тривають бої, але ворог не може просунутися. Противник активніше діє навколо Куп'янська. На Запорізькому напрямку теж тривають бої на кількох ділянках, противник має певне тактичне просування.

"Ми бачимо, що триває етап загострення бойових дій, про який попереджав генерал Сирський", - резюмував Романенко.

Нагадаємо, російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій. Відомо, що наприкінці 2024 та на початку 2025 року вони в основному відвели бронетехніку для вогневої підтримки та покладалися на піхоту для наступу.