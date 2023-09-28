Бойові дії зими-2024 кардинально відрізнятимуться від попередньої – військовий експерт Коваленко

Як мінімум, з п’яти основних плацдармів: на двох ЗСУ проводять наступальні дії.

Бойові дії зими 2023-2024 рр, зокрема в напрямку Бахмута будуть кардинально відрізнятися, тому що цього разу наступають не росіяни, а ЗСУ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Минулої зими росіяни намагалися наступати в напрямку Бахмута, а також по всій іншій лінії оборони намагалися тримати саме таку оборону з час від часу контратаками наших позицій. І в більшості випадків саме ми були в обороні", – нагадав експерт.

Тепер українська армія веде наступальні дії біля Бахмута.

"ЗСУ наступають в Запорізькій області. Зараз ми знаходимося в обороні в Луганській області, але і росіяни там не можуть якось ефективно наступами. Тому, як мінімум, з п’яти основних плацдармів: на двох ми проводимо наступальні дії, на одному ми в обороні. На четвертому, це лівобережна Херсонщина, дуже дивні відбуваються справи. Там постійно розростається "сіра зона", яку ніяк не можуть стримати російські окупанти", – пояснив військовий експерт.

На думку Коваленка, тимчасово окупований півострів Крим теж "вже не такий, як минулого року".

"Там зовсім інша ситуація, там вже зовсім інше відчуття реальності, аніж це було взимку 22-23-го. Зима 23-24-го для кримчан в будь-якому разі буде зовсім іншою", – підсумував Коваленко.

Водночас Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ворог не опиниться в оточенні у Бахмуті, тому що логістика, зокрема, східна артерія працює.

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